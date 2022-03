Criança de 14 anos morre em queda de mais de cem metros em parque de diversões

Beatriz Matos Hoje às 15:49 Facebook

Um adolescente de 14 anos morreu, nesta quinta-feira, após cair de uma diversão a mais de 100 metros de altura, no Icon Park, Florida. A atração Orlando Free Fall, onde aconteceu o acidente, abriu no final do ano passado.

O xerife do estado disse que o adolescente ainda foi levado para o hospital local mas acabou por falecer.

Um vídeo exibido pelo programa "Today", na NBC, na manhã de sexta-feira, mostra que os passageiros estavam a discutir acerca dos bancos da diversão do parque estarem com algum problema mas, mesmo assim, a atração começou a funcionar e pouco tempo depois vê-se uma pessoa caída no chão.

"Estamos absolutamente tristes e devastados pelo que aconteceu. Os nossos corações estão com a família deste jovem", disse John Stine, diretor de vendas do Slingshot Group, na manhã de sexta-feira.

A atração Free Fall foi fechada por tempo indeterminado. "Estamos a cooperar com todas as investigações neste momento para tentar saber o que aconteceu", disse Stine.

De acordo com o parque, a atração tem 131 metros e é considerada como a mais alta torre de queda livre do mundo. A diversão tem lotação para trinta pessoas, numa simulação de queda livre a 120 km/hora.