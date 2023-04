Criança de dois anos encontrada na boca de jacaré. Mãe foi assassinada

JN Hoje às 10:32 Facebook

A polícia norte-americana encontrou o corpo de um menino de dois anos dentro da boca de um jacaré. A mãe foi assassinada com mais de 100 facadas, em St. Petersburg, na Florida, EUA, na sexta-feira.

O corpo do pequeno Taylen Mosley foi descoberto num lago, a cerca de 15 minutos da casa onde a mãe, Pashun Jeffrey, foi assassinada. O suspeito do duplo homicídio é o pai da criança, Thomas Mosley, de 21 anos.

A acusação revelou que os crimes ocorreram no dia de aniversário do menino, festejado com uma reunião familiar, durante a tarde.

A investigação apurou que o registo telefónico do suspeito dava conta de que tinha deixado a casa da mulher, que vivia sozinha com o filho, e seguido até ao lago Maggiore, cerca das 20.42 horas locais. Foi neste lago que a polícia encontrou o cadáver da criança, dentro da boca de um jacaré. O animal foi morto e o corpo de Taylen levado pelas autoridades para ser sujeito a autópsia a fim de se determinar a causa da morte.

O pai do menino, que nega as acusações, dirigiu-se depois para casa da mãe, com lacerações num braço, tendo sido hospitalizado. Após receber alta, foi levado para a prisão.

De acordo com o chefe da polícia de St. Petersburg, os vizinhos ter-se-ão apercebido de um barulho estranho junto à casa das vítimas, mas a polícia não foi chamada ao local. Os homicídios só foram descobertos no dia seguinte, após a família dar conta de que não conseguia contactar a mulher.