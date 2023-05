Criança de oito anos sobrevive dois dias nas montanhas a comer neve

Daniela Tender Hoje às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma criança de oito anos que desapareceu no sábado enquanto acampava com a família, num parque natural no estado norte-americano do Michigan, sobreviveu durante dois dias a comer neve. De acordo com a Polícia local, o menino foi encontrado após se ter abrigado debaixo de um tronco.

Nante Niemi foi encontrado de "boa saúde" na segunda-feira, por voluntários de uma equipa de resgate e salvamento, a cerca de três quilómetros do acampamento, no Michigan. De acordo com as autoridades locais, a criança "comeu neve para se manter hidratada", numa zona onde várias estradas ficaram intransitáveis, cobertas por um manto branco.

A criança perdeu-se enquanto caminhava com a família à procura de lenha, nas Montanhas Porcupine, tendo o alerta para o desaparecimento sido dado rapidamente às autoridades. Nas buscas, que terminaram na segunda-feira, estiveram envolvidas mais de 150 pessoas, entre operacionais e voluntários.

PUB

"Assim que o ouvi gritar, agarrei na minha mochila e comecei a correr até ele", contou uma pessoa próxima da criança, que fazia parte de uma das equipas de resgate, em declarações à emissora de televisão norte-americana WLUC, acrescentando que sentiu alívio quando encontrou o rapaz.