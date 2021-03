Criança de sete anos vende limonada para ajudar a pagar cirurgia ao cérebro 

Rafaela Pereira Hoje às 14:49 Facebook

Liza Scott, criança norte-americana de sete anos, vende limonada no Estado do Alabama, para angariar dinheiro para a operação ao cérebro de que necessita.

Quando montou a banca de limonada na padaria da mãe,, no verão passado, a menina tinha como objetivo inicial juntar dinheiro para comprar brinquedos. Mas um diagnóstico clínico veio alterar-lhe os planos.

Em janeiro, Liza começou a ter convulsões como consequência de malformações cerebrais, que lhe podem provovar um acidente cardiovascular caso não seja submetida a uma cirurgia o quanto antes, contou ao "New York Post" a mãe, Elizabeth Scott.

E foi assim que o dinheiro que alocaria para brinquedos passou a reverter para um bem mais precioso, uma cirurgia ao cérebro. A ideia foi de Liza, que, mesmo depois de ter ouvido a mãe garantir-lhe que não precisava de se preocupar com os custos, quis prosseguir com a ajuda.

Com o negócio, até ao momento, Liza já conseguiu reunir mais de 12 mil dólares (cerca de 9900 euros), estando incluídas neste valor também doações de clientes que se comoveram com o propósito da menina. Como a cirurgia requer "despesas exorbitantes", Elizabeth, mãe solteira e com outro filho para criar, decidiu criar uma campanha de angariação de fundos online, que já alcançou e emocionou várias pessoas.

"Apenas uma semana no hospital e o transporte de ambulância são mais do que o meu salário mensal, e isso sem incluir as despesas da cirurgia", disse a mãe de Liza, acrescentando que é impossível cobrir as responsabilidades sozinha, e ainda com o negócio para sustentar.

Em virtude de todas as contribuições, Liza Scott já tem operação marcada para segunda-feira num hospital de Boston.