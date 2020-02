Criança encontrada em casa com cadáver do avô durante quarentena do coronavírus

JN Hoje às 15:45 Facebook

Um menino de cerca de cinco ou seis anos foi encontrado sozinho em casa com o corpo do avô morto, na província de Hubei, na China, durante a quarentena do coronavírus Covid-19. Caso está a gerar indignação na Internet.

De acordo com os meios de comunicação locais, citados pelo jornal britânico "The Guardian", um homem idoso com o sobrenome Tan foi encontrado morto, na segunda-feira à tarde, em casa, por trabalhadores do distrito de Zhangwan, na cidade de Shiyan, que implementou a quarentena de "guerra" para impedir a propagação do coronavírus.

O neto, uma criança de cinco ou seis anos, também estava na casa, disse aos meios de comunicação Guo Ruibing, vice-diretor adjunto do departamento de publicidade do distrito de Zhangwan.

O avô disse para não sair. Há um vírus lá fora

Ruibing não confirmou os detalhes partilhados nas redes sociais de que o homem tinha morrido há vários dias e que o menino tinha sobrevivido apenas com bolachas. Quando os trabalhadores que entraram na casa lhe perguntaram por que é que não pediu ajuda, a criança respondeu: "O avô disse para não sair. Há um vírus lá fora".

Ao Hongxing News, uma plataforma de comunicação afiliada ao governo chinês, Guo Ruibing afirmou que não era possível que o homem tivesse morrido vários dias antes de ser encontrado. Devido à quarentena, em que os moradores são obrigados a permanecer em casa, são feitas visitas diárias para verificar como estão as pessoas, medir-lhes a temperatura e ver se precisam de comida.

Ruibing revelou que o tempo e a causa da morte de Tan ainda estão a ser investigados. A criança está a ser tratada "de acordo com o procedimento" do distrito. O pai do menino está na província de Guangxi e, devido às medidas de quarentena, não pode regressar. Quando questionado sobre a temperatura do homem antes da morte, Ruibing esclareceu que "estava normal".

Comunidade não sabe em quem deve acreditar

A notícia rapidamente originou uma onda de críticas na Internet. As pessoas desconfiam das informações oficiais: "Por que é que eles [autoridades] fazem um trabalho tão mau de 'dissipar rumores'?, questionou um utilizador da rede social Weibo, dizendo que o funcionário do distrito poderia ter utilizado os testemunhos da comunidade para reforçar a sua declaração. "O governo diz sempre 'impossível' ou 'sem dúvida', mas quem pode acreditar?", concluiu.

Outra pessoa culpou o governo pela desinformação: "A razão pela qual os rumores são tão comuns entre as pessoas é porque eles se tornaram banais no governo. A lição de Wuhan é que não se pode confiar neles. Só podes confiar em ti mesmo".

No início de fevereiro, o distrito de Zhangwan, na cidade de Shiyan, foi o primeiro a implementar medidas oficiais de quarentena de "guerra" em resposta ao surto de coronavírus, que surgiu na cidade vizinha Wuhan, capital da província de Hubei.

Edifícios comerciais e residenciais em Zhangwan foram fechados e nenhum carro sem autorização pode entrar na zona. Só os profissionais de saúde e os trabalhadores que fornecem bens essenciais podem sair às ruas, acompanhados pela polícia. Os moradores que violem as regras são detidos.