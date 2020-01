Criança encontrada morta no trem de aterragem de avião em Paris

Hoje às 11:34 Facebook

O corpo de uma criança "com cerca de dez anos" foi encontrado, esta quarta-feira de manhã, no trem de aterragem de um avião da Air France, proveniente da Costa do Marfim, no aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris.

De acordo com o jornal francês "Le Figaro", que confirmou a notícia junto de fonte próxima do caso, o aparelho, um Boeing 777, tinha descolado da cidade de Abidjan na terça-feira à noite e aterrou durante a madrugada em Paris.

A companhia aérea confirmou a morte de um "passageiro clandestina", sem especificar a idade, e lamentou o "drama humano". "A Air France confirma que o corpo sem vida de um passageiro clandestino foi descoberto no trem de aterragem do aparelho que fazia o voo AF 703, que liga Abidjan ao aeroporto Paris-Charles de Gaulle, no dia 7 de janeiro de 2020", informou a Air France no Twitter.

"Além da tragédia humana, isto indica uma grande violação de segurança no aeroporto de Abidjan", disse uma fonte oficial da Costa do Marfim à AFP, questionando-se sobre a forma como terá a criança de dez anos acedido ao avião e se terá contado com ajuda de um cúmplice.

O caso agora noticiado não é inédito. Nos últimos anos, várias pessoas em condição de clandestinidade, incluindo adolescentes africanos, foram encontradas mortas nos trens de aterragem dos aviões. Nalguns casos, as vítimas morreram atropeladas, enquanto noutros morreram de frio. As temperaturas caem para -50° C entre nove mil e 10 mil metros de altitude, e os trens de aterragem não são aquecidos nem pressurizados.