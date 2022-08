Criança italiana morre atingida por uma estátua num hotel em Munique

JN com agências Hoje às 20:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma menina que estava de férias com os pais, de Itália, morreu em consequência da queda de uma estátua sobre ela, num hotel em Munique, anunciou, este domingo, a polícia.

A estátua, de 1,4 metros e com cerca de 200 quilos, caiu sobre a italiana Lavinia Trematerra, de sete anos, quando esta se encontrava no pátio do hotel cerca das 19.30 horas de sexta-feira, acrescentou a polícia.

"Por razões que ainda não estão claras, uma estátua de pedra com cerca de 200 kg caiu e feriu gravemente a criança. Um grito fez com que várias pessoas se apercebessem da situação e conseguiram libertar a criança. Foi então feita uma chamada de emergência", disse a polícia de Munique.

A estátua, que estava no local há 20 anos, não estava presa ao chão e caiu em cima de Lavinia enquanto brincava, segundo a agência de notícias italiana Ansa. Três pessoas no local conseguiram libertar a criança e ligar para os serviços de emergência. As equipas de emergência fizeram manobras de reanimação, mas Lavinia viria a morrer mais tarde no hospital em consequência dos ferimentos.

Não ficou claro por que razão a estátua tombou, pelo que está em curso uma investigação. A polícia está ainda a investigar se a criança terá tentado subir à estátua, provocando a queda.