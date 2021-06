Criança morre após prédio desabar no Rio de Janeiro

JN/Agências Hoje às 14:59 Facebook

Pelo menos uma criança, uma menina com quase três anos de idade, morreu após o desabamento de um prédio de quatro andares em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a imprensa brasileira, quatro adultos foram resgatados com vida e uma pessoa ainda está a ser procurada.

As ruas ao redor do edifício foram interditas para os trabalhos de resgate.

O prédio de quatro andares desabou por volta das 3.20 horas desta quinta-feira (7.20 horas em Lisboa) e testemunhas disseram que estalos na estrutura do edifício começaram por volta das 2 horas (6 horas em Lisboa). Também relataram que, após o desabamento, houve um incêndio no local, que foi controlado pelos bombeiros.

A Defesa Civil está no local e os técnicos avaliam os danos que foram causados em outros quatro imóveis, vizinhos ao que desabou - um ao lado direito e três em frente. As causas do desabamento do prédio ainda são desconhecidas.