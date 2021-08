Criança morre após ser ferido por exército israelita durante confrontos em Gaza

JN/Agências Hoje às 10:46 Facebook

Uma criança palestiniana, ferido na semana passada pelo exército israelita, durante confrontos em Gaza, acabou por morrer devido aos ferimentos, disse, este sábado, o Ministério da Saúde palestiniano.

Omar Hassan Abu Al-Nile, 12 anos, "morreu devido aos ferimentos" que sofreu, anunciou o Ministério palestiniano num comunicado.

O adolescente foi atingido por tiros do exército israelita durante confrontos paralelos a uma manifestação perto da barreira de separação entre a Faixa de Gaza e Israel, disse a agência oficial palestiniana Wafa.

No sábado passado, cerca de 40 pessoas ficaram feridas por fogo israelita, de acordo com as autoridades de Gaza, incluindo um homem de 32 anos, que morreu na quarta-feira. Um membro das forças de segurança israelitas, atingido por tiros, ainda está em estado crítico.

Após os confrontos no sábado, o Estado hebraico realizou ataques aéreos contra "quatro locais de fabrico e armazenamento de armas" do Hamas, o movimento islâmico no poder em Gaza. Outros ataques, que não causaram vítimas, ocorreram durante a noite entre segunda e terça-feira, em retaliação ao lançamento de balões incendiários que causaram incêndios florestais no lado israelita.

Novos confrontos aconteceram na fronteira Gaza-Israel na quarta-feira, mas foram menos violentos do que os do sábado passado. Mais protestos estão planeados para hoje à noite, de acordo com fontes palestinianas.

Desde março de 2018, manifestações semanais são realizadas ao longo da barreira de separação, fortemente guardada pelo exército israelita, para exigir o fim do bloqueio imposto pelo Estado judeu a Gaza há quase 15 anos. Na quinta-feira, o Egito reabriu parcialmente, após alguns dias de encerramento, a passagem de Rafah na fronteira com Gaza, enquanto Israel diminuiu as restrições às importações para o enclave palestiniano.