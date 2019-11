Crianças deixam de ir à escola em Nova Deli devido à poluição

Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O estado de "emergência de saúde pública" foi esta sexta-feira declarado em Nova Deli devido ao elevado nível de poluição do ar, obrigando ao encerramento de escolas e à suspensão das atividades industriais na capital indiana.

"A qualidade do ar em Deli piorou desde a noite passada e está agora num nível severo. Devemos encarar a situação como uma emergência de saúde pública, já que a poluição é agora perigosa", afirmou o diretor da Autoridade para Controle e Prevenção da Poluição, Bhure Lal.

Numa carta dirigida ao chefe de governo da capital indiana, Arvind Kejriwal, este organismo alerta para os problemas que a situação pode provocar nas crianças.

O nível de poluição aumentou nos últimos dias devido ao fogo-de-artifício lançado na noite de "Diwali" (o festival do Ano Novo hindu, em 27 de outubro) e às queimadas realizadas na zona norte de Nova Deli, explicou Bhure Lal.

Por esse motivo, acrescentou, a Autoridade para Controle e Prevenção da Poluição ordenou ao governo local a suspensão até terça-feira de todas as atividades de construção na área metropolitana.

Esta medida abrange também as fábricas que usem carvão como combustível, em todos os distritos da região. O fogo-de-artifício está proibido durante todo o inverno.

Em conferência de imprensa, o chefe do governo de Deli informou que as escolas estarão encerradas até terça-feira, para evitar expor as crianças à poluição.

A partir de segunda-feira também passam a existir restrições à circulação de veículos.

Dados do gabinete de Controle da Poluição mostram que a concentração de partículas PM 2,5 (as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões) é de 460 por metro cúbico de ar, enquanto a concentração de partículas PM 10 é de 632.

A Organização Mundial de Saúde considera que concentrações de partículas PM 10 superiores a 100 são perigosas para grupos de risco e, acima de 300, o ar torna-se tóxico para os seres humanos.

Segundo as autoridades ambientais, a exposição a estas partículas aumenta o risco de infeções agudas nas vias respiratórias, assim como de problemas cardíacos e cancro do pulmão.