Crianças doentes e com cancro abrigam-se nas caves de hospitais

Dezenas de crianças doentes, várias das quais com cancro, estão a ser tratadas nas caves de hospitais ucranianos em condições extremamente precárias. Se nada for feito, "as crianças vão morrer".

Pais, pessoal médico e voluntários fazem o que podem, mas o acesso a tratamentos é limitado e os medicamentos e a comida são cada vez mais escassos. Nas unidades pediátricas ucranianas, o desespero é grande e até já se fazem transfusões de sangue diretas de pais para filhos.

Desde que começaram os bombardeamentos russos que as alas pediátricas dos hospitais ucranianos começaram a ser transferidas para o subsolo e para as caves dos edifícios. São espaços sem condições mínimas. Os responsáveis alertam que a situação é preocupante e há várias crianças com cancro em risco de ficarem sem tratamento, sem comida e sem medicamentos.