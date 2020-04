Crianças mortas à facada em Londres

JN Ontem às 23:04 Facebook

Duas crianças, de um e três anos, foram esfaqueadas em casa, no leste de Londres, enquanto um homem de 40 anos foi encontrado ferido e levado para o hospital.

A Polícia Metropolitana de Londres revelou,, este domingo, que uma menina, de um ano, e um menino, de três, foram esfaqueados até à morte na casa onde residiam. O homem, de 40 anos, foi levado para o hospital com ferimentos graves provocados por arma branca. O incidente ocorreu em Ilford, a leste de Londres. As autoridades não esclareceram se procuram por alguém ligado ao incidente.

Os agentes foram chamados aproximadamente pelas 17.30 horas deste domingo, após relatos de um homem e duas crianças feridas num bairro residencial em Aldborough Road North, Ilford.

O Serviço de Ambulância de Londres e a Ambulância Aérea de Londres foram chamados so local. A menina de um ano foi declarada morta na cena do crime, já o menino de três foi levado ao hospital para tratamento, mas acabou por morrer. O homem, de 40 anos está sob vigilância no hospital, não se sabendo o seu estado de saúde.

Jas Athwal, líder do Conselho de Redbridge, twitou: "Hoje cedo houve um incidente em Ilford. "Duas crianças pequenas faleceram e uma investigação está em curso. Os meus pensamentos estão com a família e a comunidade em geral que estão a sofrer com essa tragédia indescritível. Mantenho contacto com a polícia que está a fazer todo o possível para levar a investigação a uma resolução. Pedimos que todos respeitem a privacidade da família neste momento difícil".