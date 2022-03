Crianças não escapam ao rolo compressor do conflito

Sara Gerivaz Hoje às 08:01 Facebook

Organizações levam ajuda humanitária ao terreno e falam em 7,5 milhões de menores em risco. A Amnistia diz que é essencial reunificar as famílias.

Quão desolador pode ser o choro de uma criança, arrancada do regaço do pai, na fronteira de um país em guerra ou o desaparecimento prematuro de menores, vítimas de bombardeamentos aleatórios a escolas ou jardins de infância? Nos últimos dias, o futuro de 7,5 milhões de crianças na Ucrânia tornou-se incerto. Segundo o presidente do país, pelo menos 16 morreram e dezenas ficaram feridas nos ataques russos. Mas no meio do caos surge a esperança: bebés nascem em abrigos e estações de metro, abafando o ruído das sirenes que alertam para o perigo à superfície.

Apanhadas no meio do conflito, as crianças constituem o grupo de refugiados mais vulnerável e têm suscitado a preocupação de organizações como a Unicef e a Save the Children, que trabalham no terreno para assegurar a distribuição de água potável, alimentos e agasalhos e o acesso a cuidados de saúde, apoio psicológico e educação. Em comunicado, a diretora-executiva da Unicef alertou para uma situação que piora a cada minuto e pediu a suspensão das ações militares em curso, de modo a facilitar o acesso às famílias isoladas. "As crianças estão a ser profundamente traumatizadas pela violência ao seu redor", afirmou Catherine Russell, pedindo às partes envolvidas no conflito para proteger civis e estruturas como hospitais, escolas ou instalações de água.