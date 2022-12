Três crianças morreram e uma permanece em estado crítico após queda num lago gelado

JN/Agências Hoje às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Três rapazes com oito, 10 e 11 anos morreram depois de terem caído dentro de um lago gelado no domingo à tarde, perto da cidade de Solihull, no Reino Unido. Um quarto rapaz, com seis anos, permanece em estado crítico no hospital. As quatro crianças foram retiradas da água já em paragem cardiorrespiratória e transportadas para o hospital em estado crítico.

Pelo menos seis crianças tinham sido avistadas a brincar em cima do gelo no parque Babbs Mill, em Kingshurst. As buscas continuam, para apurar se mais alguém terá caído na água. Esta segunda-feira, o chefe dos bombeiros de West Midlands, Richard Stanton, confirmou, segundo a "BBC", que equipas de mergulhadores especializados da polícia iriam continuar a operação, por precaução, sob condições meteorológicas adversas.

Pelas 14.30 horas de domingo, os bombeiros chegaram ao lago e, rapidamente, polícias e populares envolveram-se nas tentativas de resgate. Os membros da corporação de bombeiros entraram na água e nadaram até às crianças, que receberam tratamento imediato no local. Duas das crianças foram transferidas para o Hospital Infantil de Birmingham e as outras duas para o Hospital de Heartlands.

PUB

Enquanto o Reino Unido enfrenta uma vaga de frio, a temperatura na região de Kingshurst rondava 1ºC na tarde domingo e desceu até -3ºC durante a noite. De acordo com as previsões meteorológicas, os próximos dias no país deverão contar com neve, gelo e nevoeiro.

Richard Stanton apelou ainda à população para permanecer longe de lagos e lagoas congelados, independentemente das temperaturas. "Embora possam parecer espessos à superfície, muito raramente o estão e podem originar perigos significativos", reiterou.

A escola primária St Anthony, próxima do parque, suspendeu as aulas esta segunda-feira devido ao incidente. O parque Babbs Mill é muito procurado o ano inteiro, por dispor de vários campos de basquetebol e grandes áreas verdes. Existem também um parque infantil e um parque de skate, junto ao lago.

O acidente gerou uma onda de solidariedade entre os residentes locais para apoiar as equipas de busca e salvamento. Um polícia sofreu "hipotermia ligeira" após a operação de resgate no domingo, e já está a recuperar depois de ter sido transportado para o hospital por precaução.

O autarca de West Midlands, Andy Street, recorreu à rede social Twitter para dizer que se tratava de um "incidente profundamente transtornante", acrescentando que sabia bem que "todos estão a rezar para que as crianças superem".