Criar vídeos "estranhamente satisfatórios" é uma nova arte em expansão

Algures entre o estranho e o maravilhoso, os vídeos de alguém a cortar objetos, a apertar materiais maleáveis ou a partir superfícies envidraçadas podem ser verdadeiramente satisfatórios. À medida que esta nova forma de prazer se transforma num fenómeno digital, surgem também artistas que se dedicam, em exclusivo, a produzir estes conteúdos.

O corpo humano tem um sistema sensorial que o torna capaz de captar e de reagir a estímulos. A pele, a língua, o nariz, os ouvidos e os olhos são os principais responsáveis pelos impulsos elétricos que vão até ao sistema nervoso central e que se traduzem posteriormente em sensações no corpo.

A sensação de formigueiro ou cócegas no couro cabeludo e pescoço que algumas pessoas sentem quando expostas a sussurros, ações repetitivas, barulhos feitos com a boca, o cortar de esponjas e sabão ou até o partir de determinados objetos fez com que a tag #OddlySatisfying (#estranhamente satisfatório) se tornasse um fenómeno nas redes sociais. Esta sensação é normalmente conhecida como ASMR, que significa Resposta Sensorial Autónoma do Meridiano, responsável por promover o relaxamento e o bem-estar físico através de estímulos visuais e sonoros.

Na plataforma Reddit, que permite aos utilizadores a partilha de links, vídeos e imagens sobre qualquer temática, #OddlySatisfying cresceu para uma subcomunidade (conhecida como r/oddlysatisfying) com mais de cinco milhões de membros. Esta rede social permite dividir o conteúdo em várias categorias ou áreas de interesse distintas, as chamadas subcomunidades, que se dedicam a temas específicos. Só no TikTok os vídeos com a #OddlySatisfying têm cerca de 26 mil milhões de visualizações. No Instagram são quase três milhões de publicações com esta hashtag.

Nos últimos anos, os criadores de conteúdos digitais começaram a aproveitar estes "pequenos momentos de magia" e dedicaram-se a torná-los mais realistas e verdadeiramente profissionais, de modo a responder às necessidades de uma audiência global que procura regularmente sensações prazerosas.

Andreas Wannerstedt é um dos criadores que alimenta a arte dos conteúdos estranhamente satisfatórios. O artista sueco produz animações em 3D que preenchem todos os requisitos para satisfazer os estímulos visuais dos seus seguidores.

"O meu trabalho é muito influenciado pela ASMR visual", garantiu Andreas Wannerstedt ao The Guardian Australia. "Trata-se de encontrar estes 'gatilhos' específicos que evocam aquela sensação de formigueiro que todos nós sentimos algum tempo. Os gatilhos mais comuns são audíveis - como sussurros, arranhões ou zumbidos - mas reparei que movimentos específicos também podem funcionar como gatilhos" confidenciou o artista.

No perfil de Instagram de Wannerstedt é possível encontrar vídeos com movimentos em loop e lentos, contribuindo para um estado de hipnose que pode durar alguns segundos. Tudo isto é intencional, até porque as publicações do criador são, normalmente, acompanhadas com as hashtags como #relax #calmante, #satisfatório e #dormir.

O artista descreve o trabalho como "um portal para o mundo perfeito da física, do movimento e da previsibilidade", onde as coisas são simples, agradáveis e lentas. "Num mundo onde estamos rodeados de stress e caos, penso que é fácil apreciar este tipo de trabalho artístico onde tudo simplesmente funciona perfeitamente", rematou o criador.

Com a pandemia de covid-19, a sociedade encontrou no digital um refúgio da realidade e esta forma de arte ganhou vários novos adeptos.

Com mais de 650 mil seguidores e um estilo visual distinto, Wannerstedt é um dos artistas mais populares deste género, mas não está sozinho. A arc4g e extraweg estão entre os muitos outros artistas digitais que publicam regularmente estes loops curtos e estranhamente satisfatórios no Instagram, alguns com mais de um milhão de visualizações. Em Portugal ainda não é conhecido nenhum artista que se dedique a produzir conteúdos estranhamente satisfatórios.

Basta ler alguns dos comentários de qualquer vídeo desta arte no Instagram ou noutra rede social para perceber os efeitos positivos que o ASMR pode ter nas pessoas. Os fãs asseguram que o ASMR ajuda a relaxar, alivia as insónias, a ansiedade, sintomas de dor crónica ou pode dar apenas um sentimento de bem-estar generalizado.

Contudo, e apesar do crescente interesse por ASMR, ainda não há qualquer prova científica que corrobore estas declarações. Estas afirmações baseiam-se em experiências individuais e pessoais que não devem ser generalizadas.