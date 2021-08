Crime ou acidente? Papel de milionária na morte de funcionário investigado 55 anos depois

Maria Campos Hoje às 19:17 Facebook

Quando Doris Duke, multimilionária herdeira da indústria de tabaco e da energia elétrica, atropelou e matou um funcionário e confidente de longa data na sua mansão em 1966, a polícia acreditou que tinha sido apenas um acidente. Porém, a história está agora a ser contestada, 55 anos depois, pela única testemunha - o rapaz dos jornais.

Era um comum final de uma tarde de 1966 quando o designer Eduardo Tirella, de 42 anos, foi atropelado por um Dodge Polara conduzido por Doris Duke do lado de fora dos portões da sua mansão: Rough Point, a extensa propriedade em Millionaire"s Row em Newport, Rhode Island.

Durante sete anos, Tirella foi o seu companheiro constante, planeando os seus jardins, fazendo a curadoria da sua coleção de arte e decorando as suas casas.

No entanto, nessa mesma tarde, Tirella tinha acabado de anunciar a Duke que ia demitir-se para poder ir trabalhar para Hollywood. Momentos depois, quando deixaram a mansão, estava morto. Uma autópsia mostrou que Tirella morreu de hemorragia cerebral, múltiplas fraturas e ferimentos internos

Segundo o seu depoimento à polícia, Tirela estava a conduzir, mas saiu do carro para abrir os enormes portões de ferro forjado da propriedade. Depois, Duke sentou-se ao volante para passar. De repente, de acordo com a sua versão da história, o carro "deu um salto para a frente" e Tirella foi esmagado contra os portões.

A versão de Duke foi rapidamente aceite. Em 96 horas, a polícia local encerrou o caso, declarando-o "um infeliz acidente". Em questão de meses, Duke começou a doar o que hoje equivaleria a centenas de milhares de dólares a organizações na cidade de Newport, chefe de polícia que supervisionou a investigação, Joseph A. Radice, reformou-se e outros polícias foram promovidos.

Todos seguiram a sua vida entre sussurros da população de que Duke tinha escapado impune de um assassinato.

55 anos depois, a reviravolta

Peter Lance, um escritor e jornalista que publicou um livro sobre o caso, chamado "Homicide at Rough Point", entrevistou recentemente Bob Walker, um rapaz de 13 anos que vendia jornais à época da morte de Tirella.

Agora com 68 anos e veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, Walker alega que esteve nas proximidades da mansão no dia em que Duke matou o funcionário, atropelando-o duas vezes enquanto ele gritava debaixo dela.

A mansão Rough Point Foto: AP

Numa entrevista divulgada na quinta-feira pela "Vanity Fair", Walker contou que estava na sua bicicleta a entregar o "The Newport Daily News" quando ouviu "duas pessoas obviamente a discutir e a gritar uma com a outra". "De seguida, ouvi o rugido de um motor, o estrondo, o grito de um homem, o som de derrapagem e desaceleração do motor, uma pausa na gritaria, um homem a começar a gritar novamente, o rugido do motor outra vez, o grito do homem a transformar-se em horror e outra batida", disse.

Depois, Walker viu Duke sair do carro e a mover-se para bloquear a visão. O rapaz perguntou se queria alguma ajuda e se queria que chamasse a polícia, tendo recebido um grito de volta, ordenando que se fosse embora.

O homem contou que nunca foi falar com a polícia sobre o que viu naquele dia devido a um conselho do seu pai, que temia pela vida do filho. Segundo Walker, o pai disse-lhe que Duke era uma "pessoa podre".

No entanto, depois de ler o livro do jornalista, foi à polícia para dar aos investigadores o seu depoimento, que já havia partilhado anteriormente com um pequeno círculo de familiares e amigos. "A narrativa que foi aceite pelos polícias não era a narrativa de que eu me lembrava", referiu.

Num e-mail, a polícia de Newport disse que está agora a reexaminar o caso, embora Duke tenha morrido em 1993.

"A menina mais rica do mundo"

Nascida em 1912, Duke era a única filha do magnata do tabaco e da energia elétrica James Buchanan Duke e a sua segunda esposa, Nanaline Holt Inman. O pai morreu em 1925, quando Doris Duke tinha apenas 12 anos, deixando aproximadamente metade do seu patrimônio à The Duke Endowment e o restante, estimado em 100 milhões de dólares, a Doris. A herança fez com que ficasse conhecida como a "menina mais rica do mundo".

Em 1935, aos 22 anos, Duke casou com James H. R. Cromwell, um diplomata que foi nomeado ministro dos EUA no Canadá. Duke passaria muito tempo no Havai, onde comprou uma segunda casa e um iate que mantinha ancorado nas proximidades.

A sua única filha nasceu prematura três meses e morreu, segundo relatos da época.

Quando o casamento com James H. R. Cromwell acabou, Duke voltou a casar com Porfirio Rubirosa. Divorciaram-se um ano depois.

Quando Duke morreu em 1993, aos 80 anos, deixou a maior parte da fortuna, as propriedades e coleções de arte à Doris Duke Charitable Foundation, dotando-a de aproximadamente 1,81 mil milhões de dólares, que são distribuídos em doações e apoiam três museus e centros de propriedades que a "menina mais rica do mundo" possuía em Honolulu, Newport, Hillsborough e Nova Jérsia.