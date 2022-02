Crimes de guerra com destino certo até Haia

Ucranianos e russos trocam acusações de delitos graves tipificados no Estatuto de Roma e na Convenção de Genebra.

No mesmo dia, ontem, em que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleb, anunciou a recolha de dados e provas para denúncia de crimes de guerra perpetrados pelo invasor russo, também o homólogo de Moscovo, Sergei Lavrov, disse que ia demonstrar ao Tribunal Penal Internacional (TPI) que o exército ucraniano coloca atiradores em áreas povoadas para "usar a população como escudo humano". Para lá do conflito bélico, todos os antagonismos hão de perseguir junto dos juízes de Haia e nos articulados do Estatuto de Roma e da Convenção de Genebra.

"Os ataques russos de hoje [ontem] contra um jardim infantil e um orfanato são crimes de guerra e violações do Estatuto de Roma", declarou Dmytro Kuleba na rede social Twitter, onde anunciou que estes "e outros factos" serão enviados ao TPI. "Não poderão evitar o castigo", acrescentou.