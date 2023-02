Criminoso libertado em Portugal novamente entre os mais procurados do Reino Unido

A Agência Nacional de Luta contra o Crime (NCA, na sigla em inglês) renovou, na segunda-feira, o apelo para encontrar sete fugitivos que estão entre os mais procurados do Reino Unido. Entre eles está Alex Male, um traficante perigoso que foi detido em maio do ano passado no Aeroporto de Lisboa, mas que viria a ser libertado, em outubro, por excesso de prisão preventiva em Portugal.

Num comunicado divulgado a 13 de fevereiro, a NCA informou que "há 12 meses" lançou um apelo para encontrar 13 homens que haviam fugido e que estavam a ser ativamente procurados pelas autoridades. Todos estariam, aparentemente, escondidos em Espanha ou tinham fortes ligações com o país.

"Nesse período, seis homens procurados foram localizados e presos, estando a decorrer várias fases do processo de extradição".

PUB

Agora, a Agência Nacional de Luta contra o Crime voltou a solicitar a colaboração dos cidadãos para conseguir localizar os restante sete indivíduos. Um deles é Alex Male, acusado de ser um distribuidor regional de drogas no sudoeste da Inglaterra, que operava utilizando uma rede de comunicações encriptada, a EncroChat.

Detido em Portugal

O suspeito, de 30 anos, chegou a ser detido em maio de 2022, no Aeroporto de Lisboa, quando chegava de um voo proveniente da Turquia. No entanto, viria a ser libertado, meses depois, pelo Supremo Tribunal de Justiça, por excesso de prisão preventiva, na sequência de um pedido de "habeas corpus". No comunicado de segunda-feira, a NCA não faz referência à fuga de Alex Male após a sua detenção, e posterior libertação, em Portugal.

Tráfico e armas de fogo

Os sete criminosos são procurados por crimes relacionados com tráfico de drogas em larga escala e fornecimento de armas de fogo e munições.