Criminosos estão a usar guerra da Ucrânia para burlas

A guerra na Ucrânia está a servir de inspiração para várias burlas. Os criminosos tentam aproveitar a onda solidária que se gerou para convencer as vítimas a enviar-lhes dinheiro.

As crises humanitárias costumam despertar o que de melhor há nas pessoas. Porém, também costumam ser terreno fértil para os malfeitores. As organizações internacionais já alertaram para a existência de várias burlas e falsas campanhas solidárias em favor dos ucranianos. São crimes com duas vítimas: aqueles que são burlados e aqueles que ficam sem ajuda.

Os esquemas já detetados dividem-se em dois tipos: falsas instituições solidárias e alegadas vítimas de guerra ou "empresários" ucranianos. No primeiro caso, os burlões apresentam-se através de mensagens de texto ou de emails como sendo uma organização humanitária que está na Ucrânia a ajudar as vítimas do conflito.