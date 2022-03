Criptomoedas estão a permitir aos russos fugir às sanções

Erika Nunes Hoje às 07:26 Facebook

Valorização dos principais ativos digitais tem contrariado o normal movimento de procura de refúgio que, tradicionalmente, transfere fundos dos investidores para o ouro ou o petróleo.

As sanções do Ocidente à Rússia, nomeadamente o bloqueio do sistema internacional de pagamentos entre bancos (Swift), estão a ser contornadas através das moedas digitais e do CIPS, o sistema chinês semelhante ao Swift.

Apesar das restrições de Putin à saída de rublos do país e do congelamento das reservas russas em dólares e em euros, as famílias mais ricas com dinheiro fora da Rússia terão conseguido escapar com o respaldo das corretoras de moedas digitais não reguladas. Mas não conseguem comprar nada, porque ninguém vende nada à Rússia e, em breve, não conseguirão pagar o custo da guerra, vaticinam os especialistas.