Crise energética e inflação ameaçam acordo na cimeira das Nações Unidas

Guterres lembra que o Mundo está condenado sem entendimento climático. Portugal vai ao Egito defender que a transição para renováveis seja acelerada.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, insistiu ontem que a população mundial estará "condenada" caso os países ricos e as nações em desenvolvimento não cheguem a um acordo climático, necessário para evitar uma catástrofe ambiental. Os ambientalistas, as organizações não-governamentais e até responsáveis políticos, como o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, partem para a COP27, que começa hoje no Egito, com reduzidas expectativas, tendo em conta, também, o incumprimento de medidas decididas nos encontros anteriores. A atual conjuntura mundial, com uma crise energética e inflacionária, é uma ameaça ao entendimento e poderá conduzir ao adiamento da transição do uso de combustíveis fósseis para renováveis.