"Maior ameaça à segurança desde a II Guerra". EUA cancelam encontro com ministro russo

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse, esta terça-feira, que a crise Rússia-Ucrânia é "a maior ameaça à segurança na Europa desde a II Guerra Mundial". As declarações foram feitas numa conferência de impresa com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

Blinken recordou as observações feitas por Joe Biden sobre as intenções da Rússia de invadir a Ucrânia, dizendo que a intenção de Putin sempre foi "invadir a Ucrânia, controlar a Ucrânia, o seu povo, destruir a democracia da Ucrânia".

O secretário de Estado norte-americano acrescentou ainda que, ao contrário do que estava previsto, não vai reunir com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. "Agora que vemos que a invasão está a começar e a Rússia deixou claro a sua rejeição total à diplomacia, não faz sentido avançar com essa reunião neste momento".