Crises climática e social são os maiores riscos mundiais 

A crise climática, o crescimento das divergências sociais, o aumento dos riscos cibernéticos e a recuperação mundial desigual face à pandemia de Covid-19 são os principais riscos destacados no relatório "Global Risks Report 2022".

O documento, preparado para o Fórum Económico Mundial pela Marsh McLennan e pela Zurich, foi divulgado esta terça-feira. Indica, ainda, quatro áreas de riscos emergentes: cibersegurança; competição espacial; uma transição climática desordenada e pressões migratórias. Para serem bem geridas, é preciso coordenação global.

O relatório apresenta a visão de especialistas na identificação dos principais riscos globais a curto, médio e longo prazo e o top-10 de riscos globais por severidade para os próximos 10 anos.

Nos próximos dois anos, o top de riscos globais elenca o clima extremo, crises de subsistência, fracasso da ação climática, erosão da coesão social, doenças infeciosas, deterioração da saúde mental, falhas de cibersegurança, crises da dívida, desigualdade digital e explosão da "bolha" de ativos.

Quanto ao Top-10 Riscos Globais por Severidade, nos próximos 10 anos, as preocupações vão para o fracasso da ação climática, clima extremo, perda de biodiversidade, erosão da coesão social, crises de subsistência, doenças infeciosas, danos ambientais causados por humanos, crise de recursos naturais, crises da dívida e confrontos geoeconómicos.

O relatório apresenta também o Top5 de riscos para os próximos dois anos em cada uma das 124 economias analisadas. No caso de Portugal, os riscos passam pela estagnação económica prolongada, crises de dívida em grandes economias, crise de emprego e de subsistência, desigualdade Digital, colapso ou falha dos sistemas de segurança social.

Clivagens agravadas

Saadia Zahidi, diretora do Fórum Económico Mundial, alerta que a "saúde e as disrupções económicas estão a agravar clivagens sociais. Isto está a criar tensões numa altura em que a colaboração dentro de sociedades e entre a comunidade internacional será fundamental para garantir uma recuperação global equilibrada e rápida".

À medida que as empresas recuperam da pandemia, focam-se "na resiliência organizacional e nas referências ESG (Environmental, Social and Governance). Com as ameaças cibernéticas a crescer mais rapidamente do que a nossa capacidade de as erradicar permanentemente, torna-se claro que nem a resiliência nem a governação são possíveis sem planos de gestão de riscos cibernéticos credíveis e sofisticados", explicou Carolina Klint, da Marsh Continental Europe. As "organizações precisam de começar a perceber os riscos espaciais, particularmente o risco com satélites, dos quais nos temos tornado cada vez mais dependentes, dado o aumento das ambições e tensões geopolíticas", referiu ainda.

Peter Giger, do grupo Zurich Insurance, considera que a "crise climática continua a ser a maior ameaça a longo prazo que a humanidade enfrenta. Falhar no combate às alterações climáticas pode diminuir em um sexto o PIB mundial e os compromissos estabelecidos na COP26 continuam a não ser suficientes para atingir o objetivo dos 1,5ºC".

O relatório serve para "identificar potenciais riscos futuros. Implementando medidas, pode-se atenuar os efeitos ou a probabilidade de ocorrerem no futuro", explica Fernando Chaves, especialista de risco da Marsh Portugal. Nos riscos ambientais, contudo, "não tempos muita mão no futuro", admitiu, explicando que "são de muito longo prazo e já cá estão". "Os efeitos das nossas medidas no muito curto prazo só poderão vir a sentir-se no médio, longo prazo", acrescenta.

Apesar da agenda da sociedade nas últimas décadas ter sido marcada "pelo progresso económico, pelo bem-estar social e interesses geopolíticos, hoje conseguem entender que os riscos ambientais estão intimamente ligados e podem de forte maneira afetar um país, região, indústria, famílias, a sociedade em si ou países vizinhos", refere ainda o especialista da Marsh. Por isso, diz, "os riscos não podem ser olhados como atos isolados". É preciso olhar para os riscos de "forma sistémica e identificar medidas que os possam reduzir. Intervindo nos riscos ambientais, podemos reduzir riscos sociais, geopolíticos e o impacto potencial nos económicos", sublinha.