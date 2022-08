Cuba pede formação aos EUA para reabilitar zona do incêndio de Matanzas

JN/Agências Hoje às 21:41 Facebook

Cuba esteve em conversações com peritos da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) para aprender técnicas de reabilitação da área afetada pelo incêndio industrial em Matanzas (Cuba ocidental), afirmou hoje o Ministério das Relações Exteriores.

Os especialistas cubanos solicitaram aos membros do APE "a sua avaliação sobre as ações já realizadas" na área durante uma reunião virtual na quarta-feira.

Representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ambiente cubano - entre outras instituições - apresentaram "as principais tarefas realizadas desde que o incêndio foi declarado extinto" a 12 de agosto, de acordo com a chancelaria.

Além disso, os especialistas da ilha solicitaram "a possibilidade de aceder às últimas técnicas e procedimentos acumulados tanto pela EPA, como por empresas ligadas ao setor petrolífero e outras agências envolvidas neste tipo de acidentes", acrescentou a fonte.

Numa declaração divulgada hoje, o Ministério das Relações Exteriores destacou o ambiente "profissional e de lucrativo intercâmbio" na reunião, onde também foram discutidas "possíveis formas de cooperação" na reabilitação da área consumida pelo incêndio.

A 5 de agosto, um incêndio deflagrou na base do depósito de combustível em Matanzas quando um raio atingiu um dos oito tanques do parque industrial, segundo as autoridades cubanas.

Quatro dos oito tanques na base de armazenamento - a maior instalação deste tipo no país das Caraíbas para receção e armazenamento de petróleo bruto - arderam no chão, provocando explosões e chamas a várias dezenas de metros de altura.

Durante as primeiras fases do incêndio, Cuba confirmou e saudou a oferta de "conselhos técnicos" dos EUA, embora tal não se tenha concretizado.

Dezasseis pessoas - na sua maioria bombeiros - perderam a vida no incêndio, enquanto 146 outras foram feridas e 15 permanecem hospitalizadas.