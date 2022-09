Da Europa para o Espaço: primeiro europeu na Lua nesta década

Inês Inteiro Hoje às 15:14 Facebook

A 73.º edição do Congresso Internacional Astronáutico (IAC, na sigla em inglês) está a ser realizado em Paris e decorre até ao dia 22 de setembro. À margem do evento, o diretor-geral da Agência Europeia Espacial (ESA) reiterou a vontade de existir um astronauta europeu a pisar a lua nesta década.

O congresso começou este domingo com um plenário que reuniu os Estados-membros da ESA e outros membros de diferentes organizações como a NASA e o CNES (Centro Nacional de Estudos Espaciais francês).

Numa entrevista à agência de notícias alemã DPA, Josef Aschbacher, diretor-geral da ESA, afirmou que era possível fazer História e colocar o primeiro astronauta europeu em solo lunar nesta década.

"Neste momento, estamos apenas no início do uso sustentável da Lua para os nossos projetos", referiu Aschbacher, mostrando-se confiante de que o investimento valerá a pena.

O primeiro dia da convenção também foi marcado pela celebração de marcos importantes como o primeiro voo do foguete Vega-C.

Infraestruturas espaciais e cidades inteligentes

Esta segunda-feira decorre o segundo dia do evento, com discussão de temas como as Aplicações Espaciais, com o diretor da ESA, Josef Aschbacher, juntamente com outras figuras importantes da empresa, os diretores Simonetta Cheli (Observação da Terra), Elodie Viau (Telecomunicações e Aplicações Integradas), Javier Benedicto (Navegação) e Rolf Densing (Operações e Segurança) serão abordados numa conferência de imprensa. Será divulgada a Agenda 2025 e o ambicioso pacote que será apresentado no Conselho Ministerial da ESA já em novembro.

Os oradores da ESA irão detalhar como se pode assegurar um futuro dependente de infraestruturas espaciais profundamente ligadas com cidades inteligentes, transportes autónomos, de uma forma sustentável, comercialmente viável e autónoma, ao mesmo tempo que são fornecidas soluções espaciais para as crises climáticas, energéticas e alimentares em curso.

A Agência Espacial Europeia, criada em 1975, é a porta de entrada da Europa para o Espaço. Com a missão de moldar o desenvolvimento da capacidade espacial da Europa e assegurar que o investimento no espaço proporcione benefícios para os cidadãos da Europa e do mundo.

A ESA é composta por 22 Estados-membros.