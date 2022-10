Da saúde à violência. Os principais desafios do presidente Lula da Silva

Lula da Silva, eleito com 51% dos votos, vai enfrentar várias dificuldades internas. Da economia ao meio ambiente, o novo líder do Brasil deverá começar já a delinear metas.

Lula da Silva toma posse como presidente do Brasil a 1 de janeiro de 2023. O incumbente ainda não assumiu a derrota, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), que regressa ao Palácio do Planalto 12 anos depois da segunda passagem pela sede da presidência brasileira.

Sete meses antes das eleições, em março, o instituto Datafolha divulgou uma sondagem que dava conta das maiores preocupações da população do Brasil com o futuro do país. As dificuldades apontadas pelos cidadãos são agora os desafios internos que Lula da Silva terá de enfrentar nos próximos quatro anos.