Danos graves na rede elétrica provocados por ataques russos

O operador da rede de distribuição elétrica da Ucrânia, Ukrenergo, alertou que os danos nas infraestruturas energéticas provocados pelos ataques russos deste sábado podem ser mais graves que os causados pelos bombardeamentos ocorridos entre 10 e 12 de outubro.

A Ukrenergo adiantou que as tropas russas levaram hoje a cabo "outro ataque com mísseis contra instalações energéticas das principais redes elétricas das regiões ocidentais da Ucrânia", acrescentando que "a magnitude dos danos é comparável ou pode superar as consequências dos ataques de 10 a 12 de outubro".

Segundo a EFE, o operador elétrico ucraniano assinalou, em comunicado, que as suas equipas de reparação vão começar os trabalhos de restabelecimento de energia assim que os serviços de emergência terminem o seu trabalho.

"Os especialistas da Ukrenergo estão a tomar todas as medidas para o pronto restabelecimento do fornecimento elétrico nas regiões que ficaram sem luz", acrescenta o comunicado.

Entre as zonas afetadas constam, além de Kiev, as regiões de Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Jarkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Kirovohrad.

"As restrições aos consumidores são necessárias para reduzir a carga das redes e evitar avarias repetidas depois de as redes elétricas terem ficado danificadas pelos ataques terroristas com mísseis", sublinhou o operador.

Os ataques com mísseis do passado dia 10 de outubro provocaram danos nas infraestruturas de mais de 30 povoações, seguindo-se mais bombardeamentos nos dias seguintes.

Entre 10 e 18 de outubro, 408 instalações da infraestrutura ucraniana foram objeto de ataque e destruição por parte das forças russas e um terço das centrais elétricas da Ucrânia foram danificadas.

Devido à escassez de energia elétrica em consequência dos ataques russos, a Ucrânia viu-se obrigada a introduzir cortes de luz.

Já esta manhã foi lançado um alerta de ataques aéreos para todo o território ucraniano, que se prolongou por três horas, durante as quais os russos levaram ataques em várias regiões do país.