Dar charros, armas: incentivos surreais para tomar a vacina contra a covid-19

Administração Biden incentiva programas criativos para a vacinação voluntária, com ofertas diversas. West Virginia tem a mais agressiva.

Tome a vacina contra a covid-19 na Califórnia e ganhe mais do que um braço dorido (e, já agora, imunidade contra uma doença mortal): um prémio de 1,5 milhões de dólares na lotaria do estado. Não é para todos, é só para residentes, e cidadãos maiores, no estado democrata. Mas o chorudo prémio nem é único - Ohio e Oregon têm sorteios semanais desse valor na lotaria "Vax a Million" -, nem é o mais alto: Nova Iorque elevou a fasquia com a "Vax and Scratch", promoção que oferecia raspadinhas da "NYS Lottery" para maiores de 18 anos que fossem vacinados em 10 locais do Empire State Building. O prémio? Uns fabulosos 5 milhões de dólares (4,1 milhões de euros).

Desde dinheiro fresco a cerveja, cachorros e donuts grátis, bilhetes para espetáculos, propinas para a faculdade, até drogas leves ou espingardas e caçadeiras, é estonteante a gama de incentivos em curso nos EUA para impulsionar a toma do medicamento que garante proteção contra a covid-19, a doença respiratória aguda provocada pelo novo coronavírus.