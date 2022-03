Das informações falsas sobre a guerra às teorias da farsa

C.S. Hoje às 14:56 Facebook

Informações falsas e enganadoras sobre situações alegadamente registadas na invasão russa da Ucrânia estão a circular em força e há quem chegue ao ponto de publicar teorias online em que classificam a guerra como uma "farsa", criação dos meios de comunicação ou exagero do Ocidente no que toca à sua dimensão. A BBC fez o levantamento de alguns dessas informações que se tornaram virais e algumas teorias são desmontadas na página desta cadeia britânica de radiodifusão. Há situações tiradas de séries e filmes.

A BBC (Reino Unido) dá, por exemplo, conta do aparecimento de atores, com um vídeo de uma jovem e um jovem, ambos com sangue falso aplicado na cara, que acumulou milhões de visualizações em várias plataformas online. Tem sido partilhado para alegar que a guerra é uma farsa e quem promove essas partilhas diz mesmo que as vítimas civis são "atores de crise" contratados. Mas o vídeo não tem qualquer relação com a guerra e foi filmado em 2020 no âmbito da série televisiva ucraniana Contamin.

Corpo a mexer-se foi campanha ambiental

A BBC remete ainda para um vídeo de um repórter junto a vários sacos com corpos que se tornou viral nas redes sociais e foi divulgado em contas online pró-Kremlin. A certa altura, um dos sacos começa a mover-se e um homem remove a cobertura e é fotografado. Publicações referem que o vídeo foi filmado na Ucrânia pela "propaganda ocidental". As acusações é que são falsas porque o videoclipe é de um protesto contra as mudanças climáticas em Viena no início de fevereiro, conforme relatado pelo jornal austríaco "Osterreich", explica a BBC. A representação de sacos de cadáveres visava destacar o perigo das emissões de carbono para a vida humana.

Publicação sobre Steven Seagal é mentira

A BBC relata ainda o caso que envolve Steven Seagal. Trata-se de um "tweet" falso referindo que o ator americano, que tem dupla nacionalidade (EUA e Rússia), foi visto "entre as forças especiais russas" perto da capital da Ucrânia, Kiev. Até o apresentador americano Joe Rogan partilhou o "tweet" com 14 milhões de seguidores no Instagram. Mas Seagal não está a lutar ao lado das forças russas na Ucrânia.

Diplomata russo partilha "tweet" falso

Outro exemplo é sobre um diplomata russo que partilhou capturas de ecrã com uma história fabricada sobre um jornalista que é morto na Ucrânia durante a invasão russa. "Colegas, cuidado, a principal batalha não é na Ucrânia, é com mentiras e falsificações" nos grandes meios de comunicação, escreveu no Twitter Dmitry Polyansky, vice-embaixador da Rússia na ONU. A sua publicação foi acompanhada de um tweet alegando que a CNN havia noticiado a morte de Bernie Gores na Ucrânia, após partilhar uma história sobre a morte do mesmo homem no Afeganistão, no ano passado.

Mas as capturas de ecrã apresentadas como prova de falsificação surgem, por sua vez, de contas falsas da CNN, suspensas pelo Twitter. E o homem apresentado nas imagens como Bernie Gores é o youtuber Jordie Jordan, que está vivo.

Filmagens fabricadas

A cadeia britânica relata, em seguida, diferentes versões de um vídeo com uma multidão a quem é pedido para correr e gritar de medo. Tiveram centenas de milhares de visualizações em várias plataformas. Alega-se que o vídeo saiu da Ucrânia, sugerindo que algumas cenas transmitidas pelos meios de comunicação são fabricadas. Mas ele foi filmado em Birmingham, em 2013, para o filme de ficção científica Invasion Planet Earth, na altura intitulado Kaleidoscope Man. O realizador do filme, Simon Cox, escreveu no Twitter que ficou "chocado" ao ver as suas imagens usadas com esse objetivo.

Primeira dama não se juntou aos militares

Utilizadores das redes sociais têm partilhado também uma imagem que supostamente mostra a mulher de um vice-presidente ucraniano que se juntou às forças armadas do país para combater a invasão russa. Porém, a Ucrânia não tem um vice-presidente, como destaca a BBC. Outra versão que circula no Twitter sugere erradamente que a mulher é a primeira dama da Ucrânia, Olena Zelenska. A fotografia é, na verdade, uma imagem de agosto de 2021, de uma mulher que faz parte dos soldados ucranianos. A foto original foi tirada durante um ensaio para um desfile militar em Kiev, sublinha a cadeia britânica.