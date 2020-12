De olhos postos no céu para ver a "Estrela de Natal"

Bernarda Santos Hoje às 12:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias pessoas de todo o mundo juntaram-se ao final do dia de segunda-feira para verem Júpiter e Saturno a aproximarem-se, num fenómeno conhecido por "Estrela de Natal". Os dois planetas já não estavam tão próximos um do outro há 400 anos. Cientista preveem que o fenómeno só poderá ser visto novamente daqui a 60 anos.

Foram muitos os curiosos que se reuniram em inúmeras partes do mundo, desde Espanha, Estados Unidos, Médio Oriente, Reino Unido e Índia, para conseguirem ver a olho nu os dois planetas a praticamente alinharem-se com a Terra, refere o "The Guardian". De olhos postos no céu, alguns aguardaram pelo tão esperado momento sentados em cadeiras com telescópios e outros com o telemóvel na mão para registarem o tão aguardado momento. Apesar de Júpiter e Saturno se aproximarem de 20 em 20 anos, dificilmente a população consegue vê-los, de forma tão precisa no céu. Agora só em 2080 é que será possível presenciar de novo o fenómeno.

A conjunção planetária, conhecida como "Great Conjunction" (Grande Conjunção) ocorreu por volta das 18 horas e 37 minutos, após o pôr-do-sol. Tão perto da época natalícia o acontecimento foi apelidado de "estrela de Natal", uma vez que terá ocorrido por volta do momento em que se acredita ter nascido Jesus Cristo.

As fotografias do momento mostram os dois pontos brilhantes no céu: Júpiter e Saturno.