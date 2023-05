De Westminster a Brixton, a euforia com a coroação desvanece

No bairro do Sul de Londres não há qualquer elemento alusivo à coroação do rei. Dois mundos, uma cidade, onde apenas se destaca um "súbdito britânico".

Pouco mais de cinco quilómetros separam o entusiasmo que se vive em Westminster, junto ao Palácio de Buckingham, da pacatez matinal de Brixton. Enquanto os fanáticos pela monarquia se atropelam para conseguir um lugar privilegiado no The Mall, o bairro do Sul de Londres - berço de David Bowie - amanhece com outra inquietude: montar as bancas que sustentam os pequenos negócios que permitem ao mercado a céu aberto transformar-se num local de imersão multicultural.

O cheiro que surge das panelas colocadas no meio das tendas de rua, as roupas coloridas penduradas nos varais, as frutas tropicais que emergem nas monstras, as inúmeras lojas de produtos capilares para cabelos crespos ou bandeiras da Jamaica hasteadas a cada passo são o retrato de uma comunidade cujo um quarto da população é de origem caribenha e a quem a palavra "coroação" nada diz. Alheados do grande evento nacional, compenetram-se no caminho que têm pela frente e quando questionados sobre o novo rei apenas abanam a cabeça sem proferir qualquer apreciação.