Debandada de britânicos para a Europa ameaça novo caos nos voos

Os turistas britânicos estão a viajar, em grande número, para a Europa, durante a época da Páscoa, aumentando a pressão sobre as companhias aéreas, para que evitem a repetição do caos no ano passado.

Na Páscoa de 2022, houve grandes falhas de serviço nos aeroportos de Heathrow e Manchester, em Inglaterra, causadas pela escassez de trabalhadores, pelas consequências da guerra na Ucrânia e ainda pelas restrições da covid-19 em alguns destinos, obrigando as companhias aéreas a cancelarem cerca de 41 mil voos no ano passado. Neste ano, as empresas de aviação dizem ter trabalhadores suficientes para evitar que os constrangimentos se repitam.

As reservas de voos do Reino Unido para países da Europa aumentaram 12% em comparação com o período de Páscoa de 2019, antes da pandemia, segundo Olivier Ponti, vice-presidente da "ForwardKeys", empresa que fornece dados de voos à escala global. Uma realidade reiterada por agências de viagem como a Eurotunnel e Scattered Clouds, que confirmam a tendência crescente de marcações de viagens, apesar da inflação.

No entanto, com as greves a afetar os aeroportos no Reino Unido e outros países da Europa, os viajantes preparam-se para enfrentar um fim de semana incerto.

Um porta-voz do porto inglês de Dover, o mais próximo para chegar a França, através do Canal da Mancha, referiu, este sábado, que estava "profundamente frustrado" com os "atrasos significativos" dos transportes, causados ​​pelas longas filas de carros na fronteira, provocando trânsito intenso.

Companhias obrigadas a cancelar voos

Com as greves a acontecer na véspera da Páscoa, várias companhias aéreas foram obrigadas a cancelar voos. A British Airways cancelou 300 voos até agora, principalmente viagens com destino a países da Europa. A EasyJet alertou também que as greves dos controladores de tráfego aéreo em Itália, que acontecem domingo, assim como a dos funcionários portugueses, que decorre até 3 de abril, também poderão afetar os horários das companhias de voo britânicas.

Além das reservas de voos para a época pascal, também aumentaram os planos para o verão: destinos europeus registam uma procura 8% superior, em comparação com a verificada em 2019. As reservas para a Grécia e para a Turquia, por exemplo, aumentaram 51% e 35%, respetivamente, também em comparação com o mesmo ano pré-pandémico.