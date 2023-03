"[Decisão do TPI] traduz-se num isolamento progressivo de Vladimir Putin"

Entrevista a Felipe Pathé Duarte, investigador em Relações Internacionais e Geopolítica na Nova School of Law, em Lisboa.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de captura contra o presidente Vladimir Putin por crimes de guerra, pelo seu alegado envolvimento em sequestros e deportação de crianças da Ucrânia. Que efeito tem este mandado tendo em conta que a Rússia não reconhece a jurisdição do TPI nem ratificou o Estatuto de Roma?

Não há uma dimensão muito efetiva nesta atuação, neste mandado, no sentido em que quem vai ter em conta esta decisão são os países que ratificaram o TPI, o que não é o caso da Rússia, naturalmente. Portanto, consequências muito práticas, em que é que isto se traduz: traduz-se, em primeiro lugar, num isolamento progressivo de Vladimir Putin. E, por outro lado, há uma certa circunscrição geográfica de Vladimir Putin, que em termos práticos não poderá passar pelos países que ratificaram o TPI porque corre o risco de ser detido. Não é o primeiro a quem acontece uma condenação por crimes de guerra em que efetivamente, em termos penais, não lhe acontece nada. Veja-se o caso de Bashar al-Assad. E, portanto, é apenas uma questão simbólica, em que efetivamente o que tem é um isolamento em termos de política internacional, um assumir do isolamento de Vladimir Putin, e, por outro lado, uma circunscrição geográfica no que diz respeito à sua circulação.