Decretado feriado nacional na Arábia Saudita após seleção vencer Argentina

O rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, da Arábia Saudita, decretou que quarta-feira, dia 23 de novembro, será feriado em todo o país. A decisão foi tomada após a histórica vitória por 2-1 do país sobre a Argentina no Mundial do Catar.

A sugestão foi feita pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, e aprovada pelo rei do país, para celebrar o resultado dos jogadores da seleção comandada por Hervé Renard.

A agência de notícias local "Arab News" afirma que todos os funcionários dos setores privado e estatal, e os estudantes poderão aproveitar o feriado nacional.

A Argentina, considerada uma das favoritas a vencer o Mundial de 2022, começou na frente do marcador, com golo de penálti marcado por Lionel Messi. No entanto, a seleção saudita virou o jogo na segunda parte com golos de Saleh Al-Shehri e Salem Al-Dawsari.

O triunfo da Arábia Saudita sobre a Argentina foi a grande surpresa da competição até ao momento.

Os sauditas voltam a campo no próximo sábado, às 13h, contra a Polónia, no estádio da Cidade da Educação.