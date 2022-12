Defesa aérea ucraniana pode tornar-se "a mais poderosa da Europa", diz Zelensky

JN/Agências Hoje às 22:45 Facebook

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou esta sexta-feira que a defesa aérea ucraniana será a "mais forte" e "eficaz" no próximo ano, ao ponto de poder tornar-se "na mais poderosa da Europa".

"Este ano, não só mantivemos as nossas defesas aéreas, mas fortalecemo-las mais do que nunca. No novo ano, a defesa aérea ucraniana será ainda mais forte, ainda mais eficaz", afirmou Zelensky, no habitual discurso de última hora, citado pela agência EFE.

Zelensky acredita que "a defesa aérea ucraniana pode tornar-se na mais poderosa da Europa", o que constituirá uma "garantia de segurança", não só para a Ucrânia, "mas também para todo o continente".

Sobre a guerra, o presidente ucraniano disse que "o principal" está nas regiões de Donetsk, Lugansk e Donbass, "onde acontecem as batalhas mais ferozes".

Zelensky assegurou que, de forma geral, o exército ucraniano mantém as suas posições, embora também haja zonas na frente onde avança "lentamente".

Em relação à situação energética, o governante disse que tem "uma estratégia clara" para assegurar a produção e fornecimento de energia elétrica.

"É preciso tempo para implementá-la. É preciso muito esforço. Mas será. É uma das tarefas mais importantes no próximo ano, e não tenho qualquer dúvida de que vamos conseguir", afirmou.

No final do discurso, Zelensky agradeceu o trabalho de todos os militares e cidadãos que lutam pela Ucrânia.