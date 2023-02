Defesa antiaérea derrubou drone de reconhecimento russo que sobrevoava Kiev

JN/Agências Hoje às 14:17 Facebook

A defesa antiaérea ucraniana derrubou, esta quinta-feira, um drone de reconhecimento russo quando o aparelho aéreo não tripulado sobrevoava a região de Kiev, ativando os alertas da capital da Ucrânia, indicou um porta-voz militar.

Em declarações a vários canais de televisão ucranianos, o porta-voz do comando da Força Aérea ucraniana, coronel Yuriy Ignat, esclareceu o incidente, pois o 'drone' foi abatido numa altura em que o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, efetuava uma visita a Kiev. "[Trata-se de] um trabalho de defesa aérea, um dia normal num país em guerra. Um drone de reconhecimento sobrevoou a região de Kiev. [As forças de defesa antiaérea] trabalharam com sucesso e derrubaram [o 'drone]. Vão agora confirmar, no terreno qual o tipo de 'drone'", adiantou o coronel ucraniano.

Ignat também confirmou que o outro alerta aéreo lançado hoje de manhã no leste da Ucrânia está relacionado com a "ameaça do uso de mísseis balísticos [russos]", o que, frisou, "acontece quase todos os dias".

Os militares, porém, não especificaram se a queda do 'drone' causou danos.

A imprensa independente de Kiev deu hoje conta de uma grande explosão ouvida no leste de Kiev e que, minutos antes, foram ativados os alertas aéreos em toda a cidade, que soaram durante cerca de uma hora.