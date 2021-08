Companhia aérea dos EUA cobra taxa a funcionários não vacinados

Patrícia Martins Hoje às 17:11 Facebook

A companhia aérea Delta Airlines vai cobrar aos funcionários que não estão vacinados, uma taxa mensal de 200 dólares (cerca de 170 euros) para contribuir para o seguro de saúde da empresa. Vai ainda revogar o pagamento extra por risco de covid-19, de maneira a incentivar os trabalhadores a vacinarem-se.

A transportadora aérea norte-americana anunciou, esta quarta-feira, um conjunto de medidas para todos os trabalhadores da empresa que se recusam a ser vacinados ou que ainda não efetuaram o agendamento para receber a vacina contra a covid-19.

Para além da taxa de 200 dólares que estes funcionários estão sujeitos a pagar, a empresa também exige que todos os trabalhadores não vacinados façam o teste à covid-19 semanalmente e que usem máscara em todos os espaços da empresa.

A companhia aérea também anunciou que apenas vai assegurar o pagamento de proteção por covid-19 a trabalhadores que já estão vacinados com as duas doses da vacina, revogando o pagamento aos funcionários que não estão vacinados.

"Eu sei que podem estar a esperar para ver a abordagem ou a aguardar pela aprovação final da autoridade do medicamento (FDA), mas com o anúncio desta semana, em que o FDA concedeu a aprovação final para a vacina da Pfizer, agora é a hora de se vacinarem", anunciou Ed Bastian, diretor-executivo da Delta Airlines, aos funcionários da empresa.

Segundo dados da companhia aérea, a Delta Airlines apresenta 75% dos funcionários vacinados e estas novas medidas pretendem trazer esse número "o mais próximo possível de 100%", referiu a empresa aos funcionários.

A Delta Airlines é a segunda companhia aérea norte-americana a implementar novas medidas para a vacinação. A United Airlines anunciou, no início de agosto, que iria tornar a política da empresa mais rígida, no que refere aos funcionários que ainda não tinham sido vacinados contra a covid-19.

Também outras empresas norte-americanas, como a Microsoft, a Tyson Foods e a Walt Disney passaram a exigir a obrigatoriedade da vacina para que os trabalhadores continuem nos seus locais de trabalho.

Nos Estados Unidos da América, o número de novas infeções e o número de mortes tem vindo a aumentar, devido à forte influência da variante Delta. De acordo com um estudo do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças do país, as pessoas que ainda não foram vacinadas têm 29 vezes mais probabilidades de serem hospitalizadas, comparativamente com as pessoas que já estão totalmente vacinadas.