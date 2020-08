Democrata Joe Biden anuncia que vai para o terreno fazer campanha

JN/Agências Hoje às 09:32 Facebook

O candidato democrata à presidência dos EUA anunciou na quinta-feira que vai fazer campanha no terreno em vários estados para as eleições de 3 de novembro, abandonando a posição de prudência perante a pandemia.

"Vou viajar através do país, onde for possível fazê-lo com respeito pelas regras dos estados" sobre reuniões, para limitar a propagação do novo coronavirus, declarou o antigo vice-presidente Joe Biden, com 77 anos, durante uma recolha de fundos em sessão digital.

"Uma das coisas que estamos a pensar é ir ao Wisconsin e ao Minnesota, passar algum tempo na Pensilvânia e no Arizona", acrescentou, mencionando Estados que podem ser determinantes no resultado das eleições.

"Mas vamos fazê-lo de forma responsável, ao contrário do que esse tipo faz", afirmou Biden, criticando Donald Trump, de 74 anos.

Trump, que tem estado muito mais presente no terreno, tem-se referido a Biden de forma insultuosa, ao designá-lo por 'Joe dorminhoco', por este ter estado confinado em casa, no Delaware, durante mais de dois meses e de se ter deslocado apenas neste estado e no vizinho da Pensilvânia.

O multimilionário republicano tinha retomado os comícios em junho, antes de os interromper, mas continua a viajar pelos EUA a bordo do Air Force One para discursar perante os apoiantes.