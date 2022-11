Democratas a um lugar de controlar Senado dos EUA

Ana Isabel Moura, com Agências Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Mark Kelly foi reeleito pelo Arizona, deixando o partido a uma cadeira de manter o controlo da câmara alta. Trump fala em "fraude eleitoral".

O partido de Joe Biden está a apenas uma cadeira de manter o controlo do Senado norte-americano. Enquanto Mark Kelly fez os "azuis" respirarem de alívio ao ser reeleito para a câmara alta do Congresso pelo Arizona, o nervosismo mantém-se até ao fim da renhida contagem no Nevada.

A Casa Branca revelou que o presidente telefonou para o ex-astronauta de 58 anos para felicitá-lo pela vitória, no entanto, o republicano Blake Masters ainda não admitiu a derrota. Poucas horas após o resultado ser conhecido, Donald Trump pronunciou-se através da Truth Social, onde afirmou que os resultados no Arizona foram "um golpe e uma fraude eleitoral".

PUB

Com a vitória de Kelly - que dedicou grande parte da campanha eleitoral ao tema do direito ao aborto - os democratas colocam-se assim numa posição mais confortável com a conquista de 49 assentos no Senado, o mesmo número que os republicanos possuem.

Tendo em conta que o órgão conta com 100 lugares, basta aos "azuis" conquistar um dos dois assentos ainda por apurar, uma vez que, caso haja um empate a 50 lugares no Senado, a vice-presidente Kamala Harris tem o poder de desempatar em votações. Já os republicanos precisam de vencer os dois lugares disponíveis, que estão a ser disputados no Nevada e na Geórgia, apesar deste último ser responsável por arrastar o processo eleitoral até dezembro, quando irá novamente a votos para nomear um senador para o Congresso, depois de nenhum dos candidatos ter atingido pelo menos 50% dos votos.

Apesar da contagem ainda não ter chegado ao fim no Nevada, os democratas têm conseguido obter conquistas neste estado. Steven Horsford e Dina Titus conquistaram dois lugares na Câmara dos Representantes pelo estado, onde os republicanos esperavam ganhar vantagem na corrida à maioria na câmara baixa do Congresso norte-americano.

Ainda assim, os "vermelhos" continuam à frente na contagem de assentos para este órgão, no qual estão a jogo 435 lugares. Segundo as mais recentes projeções da CNN, os republicanos já asseguraram 211 cadeiras na Câmara dos Representantes, enquanto os democratas ainda só obtiveram 201 assentos, sendo necessários 218 para que um partido consiga formar uma maioria.

Antes das eleições de 8 de novembro, os republicanos esperavam invadir o Congresso com uma "onda vermelha", antecipada por Donald Trump, mas à medida que os votos vão sendo contados, os republicanos vão perdendo margem para os democratas, que têm vencido a maioria das disputas mais renhidas.