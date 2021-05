Demonstração de força dos pescadores franceses junto à ilha de Jersey

JN/Agências Hoje às 13:53 Facebook

Sob a vigilância de dois navios da Marinha Real britânica, dezenas de embarcações de pesca francesas juntaram-se hoje diante do porto da capital da ilha anglo-normanda de Jersey, em protesto contra as condições de pesca impostas após o 'Brexit'.

Entre 50 e 70 embarcações encontram-se desde as 07:00 frente ao porto de Saint-Hélier, constatou um repórter fotográfico da agência France-Presse, que embarcou durante a noite num navio normando. Algumas bombas de fumo foram acesas ao início da manhã.

A algumas milhas de distância, encontram-se dois navios da Marinha Real, o HMS Severn e o HMS Tamar, destacados para "vigiar a situação", segundo um porta-voz do Ministério da Defesa britânico, referindo "uma medida estritamente preventiva acordada com o governo de Jersey".

Estas "manobras" britânicas "não nos devem impressionar", declarou à AFP o secretário de Estado para os Assuntos Europeus francês, Clément Beaune.

De acordo com as autoridades marítimas francesas, foram enviados para a zona dois navios-patrulha franceses.

Os pescadores franceses partiram durante a noite das costas normanda e bretã.

Segundo uma fonte militar francesa, "a situação está globalmente calma".

"As instruções para não bloquear o interior do porto estão a ser seguidas por enquanto pelos pescadores franceses", precisou a fonte à AFP.

Os pescadores devem regressar ao porto de origem ao início da tarde.

A disputa entre os dois países surgiu depois de a ilha ter implementado novos requisitos exigindo que os pescadores apresentem prova das suas atividades piscatórias anteriores, por forma a receberem uma licença para continuar a pescar nas águas de Jersey.

"É um movimento pacífico, não há razão para degenerar", sublinhou Camille Lécureuil, que veio de Carteret (Mancha).

"Três barcos de pesca de Jersey vieram apoiar-nos", adiantou.

Na quarta-feira, o presidente do comité regional das pescas da Normandia, Dimitri Rogoff, assegurou que não se tratava de bloquear Saint-Hélier, mas de "marcar posição (...) mostrar que os pescadores estão determinados", disse à AFP.

A ministra do Mar francesa, Annick Girardin, avisou na terça-feira que a França estava pronta para tomar "medidas retaliatórias", acusando Jersey de protelar a emissão de licenças para barcos franceses, dentro dos termos do acordo comercial pós-Brexit do Reino Unido com a União Europeia (UE).

O Governo britânico disse no dia seguinte que a ameaça francesa era "claramente inaceitável e desproporcional" e que estava a trabalhar com a UE e Jersey sobre a questão da pesca após o fim do período de transição do 'Brexit'.

Um pescador indicou à AFP que uma delegação de pescadores franceses devia encontrar-se hoje de manhã com um ministro de Jersey, num navio britânico frente ao porto de Saint-Hélier.