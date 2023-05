Departamento de Justiça acusa polémico congressista George Santos

JN/Agências Hoje às 07:55 Facebook

O congressista norte-americano George Santos, envolvido em várias investigações criminais e éticas por ter mentido no seu currículo durante a corrida eleitoral de 2022, foi acusado pelo Departamento de Justiça e deve comparecer, esta quarta-feira, em tribunal em Nova Iorque.

De acordo com a estação televisiva CNN e o jornal "Wall Street Journal", que citam fontes ligadas ao processo, estas acusações do Departamento de Justiça estão relacionadas com a veracidade da sua campanha política e os fundos que obteve com as informações incorretas.

Segundo a CNN, os procuradores investigaram principalmente os seus alegados falsos testemunhos relacionados ao financiamento da sua campanha.

Santos referiu-se às mentiras que criou como enfeites inofensivos do seu currículo

No entanto, ainda não há confirmação oficial das acusações e Santos, o primeiro republicano assumidamente homossexual a concorrer às eleições intercalares de 2022, não se pronunciou sobre o caso.

Durante o seu breve mandato em Washington, de apenas alguns meses, Santos sofreu grande pressão dos meios de comunicação social e dos opositores democratas, mas a liderança do Partido Republicano ainda não o excluiu.

George Santos, de origem brasileira, admitiu ter mentido sobre ter ascendência judaica, formação em Wall Street, diploma universitário e um histórico como estrela do voleibol.

Além disso, questões sérias relacionadas com as suas finanças também surgiram - incluindo a fonte da sua alegada fortuna acumulada rapidamente, apesar dos recentes problemas financeiros, incluindo despejos de habitações e milhares de dólares em dívidas.

Santos, de 34 anos e eleito por Nova Iorque, referiu-se às mentiras que criou como enfeites inofensivos do seu currículo.

Às várias questões legais enfrentadas pelo congressista, soma-se o facto de a polícia federal norte-americana (FBI) ter entrado em ação para investigar as alegações de que George Santos arrecadou três mil dólares (2795 dólares) para uma cirurgia para salvar a vida a um cão, apesar de nunca ter pago esse tratamento.