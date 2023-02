Depois de tanto negar, Bolsonaro pode mesmo ter tomado a vacina contra a covid-19

D.J. Hoje às 19:18 Facebook

A Controladoria-Geral da União do Brasil revelou que Jair Bolsonaro tomou a vacina contra a covid-19 em julho de 2021, depois de o ex-presidente brasileiro ter afirmado publicamente que nunca tomaria qualquer inoculação contra o vírus, que chegou a chamar de "gripezinha".

Segundo Vinicius Carvalho, da Controladoria-Geral da União (CGU), Bolsonaro tomou a dose única da vacina da Janssen a 19 de julho de 2021, em São Paulo. Em entrevista à CNN Brasil, na sexta-feira, o ministro garantiu que o "resgisto existe" no cartão de vacinação do antigo presidente, no entanto, a CGU está a investigar se o cartão foi adulterado para incluir a inoculação contra a doença.

"Se há anotações no cartão de vacina dele [Bolsonaro], do DataSUS, de que ele se vacinou, e se houver uma inserção indevida de anotações sobre a vacina, seja no sentido de colocar informações de que ele se vacinou ou de retirar informações relativas à sua vacinação, a nossa expectativa é que, com a apuração, a gente descubra se isso aconteceu", acrescentou o ministro.

Jair Bolsonaro sempre disse publicamente que nunca iria tomar nenhuma vacina contra o vírus SARS-CoV-2.

O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou à CNN que o ex-governante não tomou nenhuma vacina. "Bolsonaro jamais diria que não tomou vacina tendo tomado. Jamais faria isso. O Bolsonaro tomar vacina escondido, isso não existe. Na minha opinião, um hacker entrou lá e incluiu essa informação", garantiu.

Durante o tempo que esteve no poder, Bolsonaro decretou sigilo ao próprio cartão de vacinação e a qualquer informação relacionada com a toma de vacinas. Quando Lula da Silva assumiu a Presidência, no início deste ano, determinou que a CGU analisasse todos os sigilos impostos pelo governo Bolsonaro, incluído o cartão de saúde do ex-presidente.