Deputado britânico demite-se após ser acusado de ver pornografia no Parlamento

O deputado britânico Neil Parish demitiu-se após ser acusado por uma ministra do Executivo de Boris Johnson de estar a ver pornografia durante uma sessão parlamentar. A polémica estourou na última quarta-feira.

Parish foi suspenso da bancada parlamentar dos conservadores na sexta-feira, mas este sábado renunciou ao cargo depois de admitir que acedeu a conteúdos sexuais online em duas ocasiões diferentes.

Segundo o britânico, a primeira vez tratou-se de "um erro", já a segunda foi "um momento de loucura", cita a "Sky News". Apesar de garantir que continuaria a exercer funções políticas, Parish decidiu sair de cena devido ao "incómodo" causado à família.

Em entrevista ao jornal "The Times", publicada este sábado, a esposa do deputado, que também é agricultor, mostrou-se chocada com as acusações e disse não ter conhecimento de que o marido tomasse este tipo de conduta, descrevendo-o como um "homem amoroso".