Deputado britânico do Partido Conservador esfaqueado

Um deputado do Partido Conservador foi hoje esfaqueado várias vezes num incidente durante audiências com eleitores em Leigh-on-Sea, no sudeste de Inglaterra, noticiou a Sky News.

David Amess, de 69 anos, que representa a circunscrição de Southend West no condado de Essex, foi atacado na Igreja Metodista de Belfairs, em Leigh-on-Sea, onde realizava audiências com eleitores.

Segundo a Sky News, um homem entrou no espaço onde o deputado se encontrava e esfaqueou-o várias vezes, tendo sido entretanto detido.

"Um homem foi preso pouco depois e não estamos à procura de mais ninguém", comunicou a polícia de Essex, que disse ter sido alertada pouco depois das 12.05 horas (mesma hora em Portugal continental).

O estado de saúde do deputado é incerto, tendo imagens do local mostrado polícias armados, várias ambulâncias e um helicóptero de emergência médica.

Em 2016, a deputada do Partido Trabalhista Jo Cox foi assassinada por um militante de extrema-direita uma semana antes do referendo que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia.

A Fundação Jo Cox disse estar "horrorizada" com o incidente, enquanto o líder da oposição, Keir Starmer, considerou o incidente "profundamente chocante".

Dois outros deputados, o Liberal Democrata Nigel Jones, em 2000, e o trabalhista Stephen Timms, em 2010, foram vítimas de ataques com facas, tendo ambos sobrevivido, embora um assessor de Jones tenha morrido ao tentar protegê-lo.

David Amess é deputado desde 1983, católico, opositor ao aborto e defensor dos direitos dos animais, tendo também feito campanha pelo Brexit.