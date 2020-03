Deputado e funcionário do Parlamento francês infetados

JN Hoje às 21:55, atualizado às 22:36 Facebook

O presidente da Assembleia Nacional francesa (câmara baixa do Parlamento) confirmou, esta quinta-feira, que um deputado e um funcionário estão infetados com o novo coronavírus. Há ainda a suspeita de outro funcionário do Palácio Bourbon.

De acordo com Richard Ferrand, citado pela imprensa francesa, "o deputado está internado" e o funcionário de um balcão de venda de bebidas está "confinado em casa". Um terceiro funcionário, do restaurante dos deputados, está hospitalizado por suspeita de infeção.

Até à tarde desta quinta-feira, França registava 423 casos confirmados, dos quais 23 estão em estado grave, e sete vítimas mortais, entre as quais seis homens e uma mulher, anunciaram as autoridades de saúde do país.