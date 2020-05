Deputado norte-americano recusa usar máscara para não ofender Deus

J. A. S. Hoje às 18:24 Facebook

Um deputado da Câmara dos Representantes de Ohio, EUA, recusa usar máscara para não ofender a Deus. Nino Vitale diz que o homem foi criado à imagem de Deus e que tapar o rosto seria desrespeitá-lo.

O republicano Nino Vitale utilizou o Facebook para explicar que não vai usar máscara por motivos sagrados.

"Esta é a maior nação do mundo, fundada em princípios judaico-cristãos. Um desses princípios é que todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem é vista sobretudo no nosso rosto. Não vou usar máscara", escreveu.

O conservador repetiu o que tinha afirmado durante uma entrevista à revista norte-americana Newsweek na sua página de campanha. "É a imagem de Deus ali mesmo, e quero vê-la nos meus irmãos e irmãs", acrescentou.

Na publicação, partilhada esta terça-feira, diz que as pessoas que quiserem usar máscara são livres de o fazer, mas impor essa medida como regra "é uma história totalmente diferente". "A liberdade dos outros termina na ponta do meu nariz. Não me vão dizer o que fazer e muitas pessoas também se sentem assim".