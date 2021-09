Derrame de petróleo em central elétrica síria deixa Chipre em alerta

JN/Agências Hoje às 15:16 Facebook

As autoridades dos dois governos cipriotas estão em alerta devido a um derrame de petróleo no mar que se aproxima da costa norte do Chipre, após um acidente numa central elétrica síria na semana passada.

Segundo os meios de comunicação locais, o incidente ocorrido na semana passada na cidade de Baniyas, na Síria, provocou um derrame de cerca de 18 mil toneladas de petróleo, cuja extensão no mar atingiria cerca de mil quilómetros quadrados.

As autoridades cipriotas gregas informaram que estão preparadas para lidar com a situação caso o derrame se aproxime das áreas controladas pela República de Chipre (sul), uma vez que não pode intervir no norte do país, sob controlo militar turco. No entanto, as autoridades já admitiram que a mancha começou a afastar-se da ilha graças ao vento que mudou de direção.

De acordo com um funcionário da autoproclamada República Turca do Norte de Chipre (TRNC), a mancha, que estava a 28 quilómetros da sua costa na manhã de quarta-feira, começou a deslocar-se para o norte, para longe da ilha.

Por sua vez, as autoridades cipriotas turcas indicaram que o ponto mais próximo que mancha chegou da costa de Karpasia (norte) foi de cerca de 10 milhas náuticas, embora especialistas cipriotas gregos e turcos partilhem a opinião de que se trata de uma película fina de petróleo e não crude espesso.

De acordo com os meios de comunicação cipriotas turcos, a Turquia já enviou especialistas e três navios turcos para a autoproclamada República do Norte de Chipre (RTNC) para lidar com a situação.

A Comissão Europeia (CE) está "muito preocupada" com o possível impacto ambiental do derrame de petróleo e ofereceu um navio para ajudar nos trabalhos de limpeza, disse um porta-voz do bloco europeu. "Estamos muito preocupados com o potencial impacto do ponto de vista ambiental que pode derivar desse derrame", disse Tim McPhie, porta-voz para a Ação Climática e Energia da Comissão Europeia. "Sabemos que Chipre está a acompanhar a situação e pronto a agir", acrescentou.

O mesmo porta-voz explicou que o Chipre solicitou assistência técnica à Agência Europeia de Segurança Marítima através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Essa agência ofereceu uma embarcação para ajudar nos trabalhos de limpeza, acrescentou.

Nas últimas horas, o presidente do Centro de Investigação e Imagem Subaquática de Famagusta, o cipriota turco Ali Cicek, relatou que o derrame estava a ir em direção ao porto turco de Alexandreta. Cicek acrescentou que se a contaminação atingir as costas cipriotas será o maior desastre até à data e pediu às pessoas que, caso a mancha chegue às costas, não toquem no petróleo.

"O vento está a mudar de direção, pelo que a situação está agora a nosso favor. O risco para a área de Karpasia foi reduzido, pelo menos por enquanto. No entanto, medidas ainda estão a ser tomadas, disse o líder cipriota turco, Ersin Tatar, após uma reunião que convocou com especialistas ambientais.

A Autoridade de Eletricidade cipriota turca, por seu lado, declarou na manhã desta quarta-feira, que uma grande parte do combustível está possivelmente no fundo do mar, uma vez que se solidificou devido ao facto de a temperatura da água do mar ter caído abaixo da temperatura de fluidez.

De acordo com o Governo do Chipre, o líder turco disse que, por meio da ONU, solicitou informações da Síria sobre o derrame.