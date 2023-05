Derrotas regionais do PSOE antecipam eleições gerais em Espanha

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira, a antecipação das eleições gerais para 23 de julho, em consequência da derrota do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) nas eleições autonómicas e municipais de domingo, com a vitória do Partido Popular (PP) em oito das 12 regiões em disputa, somando agora 13 chefias de 19 executivos autonómicos (17 regiões e as cidades de Ceuta e Melilla).

"Assumo os resultados", disse Sánchez, após uma audiência com o rei Filipe VI, de manhã, para transmitir-lhe que reuniria o Conselho de Ministros para dissolver as Cortes (Congresso e Senado) e convocar as eleições que estavam previstas para o final do ano.

Com a dissolução, 65 leis ficam por aprovar, incluindo um projeto da Unidas Podemos para obrigar empresas que retirem de Espanha a sua sede fiscal a devolver ajudas e subvenções recebidas do Estado.