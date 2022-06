Desabamento de palco do festival "O Son do Camiño" faz seis feridos

O desabamento da estrutura do palco do festival "O Son do Camiño", no Monte de Gozo, em Santiago de Compostela, provocou esta sexta-feira seis feridos. Os trabalhadores preparavam a montagem do festival espanhol, que decorre entre os dias 16 e 18 de junho.

De acordo com o jornal espanhol "El País", a queda do palco principal do festival "O Son do Camiño" ocorreu por volta das 12.30 horas, 11.30 horas em Portugal. Cerca de 20 trabalhadores trabalhavam na montagem da estrutura metálica de 20 metros, altura semelhante à de um edifício de oito andares, e seis ficaram feridos, dois com gravidade.

Através de um comunicado publicado nas redes sociais do festival, a organização confirma o acidente desta manhã e informa que os dois feridos graves encontram-se com "prognóstico reservado". No texto, a organização assegura que as causas do acidente estão a ser investigadas.

Além de ter mobilizado dezenas de meios de emergência para o local, incluindo helicópteros para prestar socorro às vítimas, o colapso da estrutura levou a que diversos membros da autarquia de Santiago de Compostela e do Governo espanhol se deslocassem até ao Monte de Gozo. Segundo o "El País", o vereador Gonzalo Muíños afirmou que o cancelamento do festival é uma decisão que "ainda não foi colocada em cima da mesa".

Para apurar as possíveis causas do acidente, também estiveram no local membros da Inspeção do Ministério do Trabalho e do Instituto Galego de Segurança e Saúde do Trabalho. A Polícia Nacional também abriu investigação.

Depois de dois anos de interregno devido à pandemia, "O Son do Camiño" tem os bilhetes esgotados e prevê cerca de 120 mil visitantes, 42 mil por dia. O festival de Santiago de Compostela tem data marcada para os dias 16, 17 e 18 de julho.