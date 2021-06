Desabamento de prédio em Miami provocou 11 mortes

Patrícia Martins Hoje às 10:43 Facebook

As equipas de salvamento encontraram mais uma pessoa sem vida nos escombros do prédio que desabou na quinta-feira em Miami, nos Estados Unidos, elevando o número de mortes para 11 e ainda 150 pessoas continuam desaparecidas.

A informação foi avançada pela responsável do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, acrescentando que vão "continuar a trabalhar incessantemente para exaurir todas as opções possíveis nas buscas".

As operações de busca e resgate ainda continuam, para tentar encontrar sobreviventes nos escombros. O trabalho das equipas de salvamento foi atrasado devido a vários incêndios nos escombros do prédio.

Várias equipas de Israel e do México juntaram às equipas de salvamento dos Estados Unidos para ajudar nesta operação meticulosa e ininterrupta. Os bombeiros conseguiram abrir um túnel com mais de 30 metros de comprimento e mais de 10 metros de profundidade para ajudar a revelar qualquer potencial bolsa de ar nos destroços do prédio.

"Conseguimos abrir um túnel através do prédio", referiu Andy Alvarez, chefe da operação de resgate dos Bombeiros de Miami-Dade, acrescentando que "é uma busca frenética para encontrar aquela esperança, aquele milagre, para ver quem podemos tirar deste edifício com vida".

Na segunda-feira, vários familiares das vítimas e das pessoas que ainda estão desaparecidas visitaram o local do acidente, observando o trabalho dos bombeiros e rezando para ser encontradas sobreviventes.

As autoridades ainda não adiantaram a causa do colapso do prédio, e a investigação deverá levar meses, alertaram especialistas.

O teto do prédio estava a ser alvo de obras, mas ainda se desconhece se essa intervenção estará relacionada com o acidente.

O município de Miami-Dade ordenou uma inspeção de todos os edifícios com mais de 40 anos situados na orla marítima, nos próximos 30 dias.